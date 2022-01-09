Еще один военный самолет с россиянами на борту прилетел из Алма-Аты в Москву

Третий самолет ВКС РФ, вывозивший российских граждан из Казахстана, прилетел из Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Еще один военный самолет доставил в столицу россиян. На борту находилось 100 человек, изъявивших желание вернуться в Россию. При этом всего из Казахстана захотело отправиться обратно в РФ 1600 граждан.

Авиасообщение между двумя странами было приостановлено на фоне беспорядков, возникших в республике из-за выросших цен на сжиженный газ. Местные жители вышли на улицы с протестами против повышения стоимости топлива. В результате произошедших событий власти Казахстана были вынуждены ввести ряд ограничений, в том числе и режим чрезвычайного положения.