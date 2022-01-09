Британские хирурги возмутились нехваткой молодых специалистов из-за пандемии коронавируса

Великобритания может столкнуться с нехваткой хирургов, поскольку более миллиона плановых операций, в которых могли поучаствовать стажеры, не были проведены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
В издании посетовали, что ежемесячное количество операций с участием будущих специалистов уменьшилось более чем на 50% по сравнению с допандемийным периодом. В свою очередь королевская коллегия хирургов Англии указала, что почти у половины врачей, доучивающихся последние два года, отсутствует необходимый опыт, чтобы закончить программу обучения.
Ранее министерство обороны Великобритании начало направлять военных в больницы, которые испытывают нехватку персонала и критическую нагрузку из-за рекордного роста случаев заражения COVID-19. В одном только Лондоне 200 военнослужащих были предоставлены в распоряжение Национальной службы здравоохранения на будущие три недели. За последнее время в стране ежедневно регистрируют более 150 тыс. новых случаев.
В декабре прошлого года министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Саджид Джавид заявил, что плановые операции в Великобритании будут отложены до 2022 года из-за феноменально быстрого распространения омикрон-штамма. Для снижения роста заболеваемости в стране открыли дополнительные центры вакцинации. Однако Джавид подчеркнул, что это не скажется на лечении тяжелых заболеваний, в том числе онкологических.