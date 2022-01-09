Британские хирурги возмутились нехваткой молодых специалистов из-за пандемии коронавируса

Великобритания может столкнуться с нехваткой хирургов, поскольку более миллиона плановых операций, в которых могли поучаствовать стажеры, не были проведены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

В издании посетовали, что ежемесячное количество операций с участием будущих специалистов уменьшилось более чем на 50% по сравнению с допандемийным периодом. В свою очередь королевская коллегия хирургов Англии указала, что почти у половины врачей, доучивающихся последние два года, отсутствует необходимый опыт, чтобы закончить программу обучения.

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Ранее министерство обороны Великобритании начало направлять военных в больницы, которые испытывают нехватку персонала и критическую нагрузку из-за рекордного роста случаев заражения COVID-19. В одном только Лондоне 200 военнослужащих были предоставлены в распоряжение Национальной службы здравоохранения на будущие три недели. За последнее время в стране ежедневно регистрируют более 150 тыс. новых случаев.