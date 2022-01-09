Минюст ФРГ пообещал оштрафовать Telegram за нарушение немецкого права

Власти Германии инициировали процедуры наложения штрафа в отношении мессенджера Telegram, заявил министр юстиции страны Марко Бушман.

По его словам, это связано с нарушением немецкого законодательства. Руководство Telegram должно обеспечить работоспособность уведомлений о противоправном контенте, подчеркнул глава ведомства.

«В случае если не удастся следующая попытка доставки оповещения (о правонарушении), то следующим шагом станет публичное оповещение. После этого мы сможем наложить денежный штраф. Наши законы предусматривают миллионные штрафы», — сказал Бушман.

Как сообщалось ранее, разработчики Telegram могут внедрить в мессенджер функцию защиты пользователей от спойлеров. Речь идет о возможности скрывать часть сообщения перед отправкой собеседнику.