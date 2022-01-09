Глава дипломатии ЕС Боррель: безопасность Европы тесно связана с Украиной

Европейская безопасность тесно связана с Украиной, а любые диалоги по стране в рамках дискуссии с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Соответствующим заявлением он поделился в своем блоге.

«В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине…И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности. — Прим. ред.) требует присутствия Украины за столом переговоров», — подчеркнул Боррель.

Ранее евродипломат заявил, что Евросоюз должен участвовать в переговорах Российской Федерации и Соединенных Штатов по безопасности, так как в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины. Во время посещения одного из прифронтовых населенных пунктов в Донбассе он рассказал, что если Москва выразила желание общаться, то диалог должен быть организован.