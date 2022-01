Друг Конора Макгрегора Диллон Дэнис вступил в перепалку с журналистом

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный скандальным поведением и дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вступил в перепалку с журналистом и инсайдером Ариэлем Хельвани.

Дэнис разозлился на журналиста из-за его поддержки блогера Джейка Пола во время резкого обмена мнениями с президентом UFC Даной Уайтом. Боец оскорбил Хельвани, написав пост на своей странице в Twitter. Инсайдер, в свою очередь, молчать не стал и тоже нагрубил спортсмену.

Took me awhile to read your insipid, bland, lifeless, Junior High «Journalism». You're a terrible writer

What did you do w/the $ your Mommy gave you for writing lessons?



God knows you didn't buy a gym membership with it

Your arms look like car antennas