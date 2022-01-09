Украинцы высмеяли акцию в Харькове в поддержку протестов в Казахстане

В Харькове прошел митинг в поддержку протестующих в Казахстане, который, по мнению украинцев, якобы «страдает от авторитарного режима и российской оккупации». На площади Свободы собралось около 40 человек, однако их ряды заметно поредели уже через 15 минут, передает «Новое издание».

Предположительно, среди митингующих был один человек из Казахстана — в руках он нес флаг своей республики. Остальные держали над головой плакаты с надписями: «Стоп Путин», «Скажи нет Путину» и «свободный Казахстан — свободная Украина».

Как уточнили в издании glavnoe.ua, организаторами акции стали координаторы харьковского Евромайдана. Один из них — Борис Редин — признал, что Казахстан находится далеко от Украины и отличается другой культурой и народом, однако происходящее в республике «очень важно» для них.

«Собраться решили потому, что события, которые сейчас проходят в Казахстане, напоминают те самые события, которые были у нас, очень много общего. И события, которые были в Беларуси. В Казахстане невероятно быстро все происходит. И очень кровопролитно. И чем это все закончится неизвестно, но поддержать нужно», — отметил Редин.

В комментариях украинские пользователи высмеяли немногочисленную акцию в поддержку казахского народа. Некоторые предположили, что, видимо, столько же человек выступали и за майдан на Украине 2013-2014 годов. Другие призвали своих земляков обратить внимание на проблемы в родной стране.

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«В Украине же с газом все в порядке. А вот казахов надо поддержать», — написал комментатор Егор.

«А стоп Зеленский они не хотят? Или стоп повышения цен на все в стране? Казахстан важнее, как и Путин», — возмутился FabRyo.

«Те, кто убивал жителей Донбасса в 2014 г. поддерживают тех, кто сейчас убивает жителей Казахстана в 2022 г.», — отметил Real Colonel.

«ОДКБ помогло Казахстану. Все довольны. О чем вы, люди? При чем тут Россия? Вы хотите сказать, что в Украине порядок? Тогда с вами и говорить не о чем!» — был категоричен Don Dee.

Prt Scr youtube.com / Сегодня

На фоне массовых беспорядков в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к лидерам ОДКБ для стабилизации обстановки. 7 января в республику прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ — 45-я бригада спецназа ВДВ, 98-я дивизия ВДВ и 31-я отдельная бригада ВДВ.

Помимо России миротворцев в регион направили Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Утвержденная численность группировки миротворческих сил в Казахстане насчитывает 2,5 тысячи человек, однако в случае необходимости она может быть увеличена (максимальное число — 3,6 тыс. человек).

В настоящее время российские миротворцы уже приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов в Казахстане. Кроме того, Минобороны РФ поможет тысяче российских граждан вернуться домой из республики, первые три борта уже отправились в Россию. Всего на 9 января планируется 10 рейсов.