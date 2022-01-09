Пресс-секретарь Токаева Уали: президент Казахстана работает в режиме нон-стоп

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев держит ситуацию в республике под постоянным контролем, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

По его словам, работа руководства страны не останавливается ни на секунду.

«Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения», — сказал он.

Стоит отметить, что радикально настроенные активисты воспользовались ситуацией с повышением цен на топливо для попытки государственного переворота. На текущий момент ситуация в республике постепенно нормализуется. В страну прибыли миротворческие силы, которые занимаются охраной важных объектов государственной важности от мародеров. Речь идет, в том числе о космодроме Байконур.