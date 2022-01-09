«Стрельба шла по полной»: мэр Алма-Аты пережил покушение во время массовых беспорядков

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал о покушении, пережитом во время массовых беспорядков. Главы двух городских управлений получили ранения.

Инцидент произошел вечером 5 января, когда глава администрации Алма-Аты собирался записать первое обращение к местным жителям. Автомобиль, в котором ехал Сагинтаев и сотрудники телеканала «Алматы» попал под обстрел.

«Между машинами бросались снаряды направо и на большой скорости смогли уйти от этого места. Стрельба шла по полной», — приводит его слова Orda.kz.

Водитель телеканала погиб. Глава управления спорта Рустам Байсеитов, глава управления религии Нурлан Кикимов и водитель Сагинтаева находятся в больнице.