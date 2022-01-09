Захарова подняла вопрос о выживании киевского режима из-за невыполнения Минских соглашений

Киевскому режиму стоит задуматься о том, что его ждет при невыполнении минских договоренностей. Соответствующий вопрос подняла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства РФ, Минские соглашения для киевского режима являются живительной таблеткой. Однако он игнорирует ее, подчеркнула Захарова. Таким мнением дипломат поделилась в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Пусть они думают, а что их ждет, если они не будут выполнять их "план жизни". Знаете, есть живая вода. Она перед ними, и это минские договоренности. Пусть они задают себе вопрос, как они будут выживать в собственной стране, как дальше и какими обещаниями они будут кормить свое население», — высказалась представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что путь к преодолению конфликта на востоке Украины очерчивают Минские соглашения, и Соединенные Штаты готовы оказать содействие в реализации данных договоренностей. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.