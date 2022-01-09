Президент Киргизии не стал отрицать возможность участия своих граждан в событиях в Казахстане

Отдельные граждане Киргизии могли в теории быть причастны к протестам в Казахстане, заявил президент республики Садыр Жапаров.

По его словам, многие киргизы уезжают в Казахстан на заработки. Поэтому исключать возможность того, что некоторые из них действительно могли быть замешаны в антиконституционных действиях, нельзя.

«Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях», — написал он на собственной странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что радикально настроенные активисты воспользовались ситуацией с повышением цен на топливо для попытки государственного переворота в Казахстане. На текущий момент ситуация в республике постепенно нормализуется.