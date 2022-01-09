«Медведь не спит в берлоге». Как помощь России Казахстану повлияет на переговоры с США

События в Казахстане могут существенно повлиять на грядущие переговоры России и США по гарантиям безопасности, поскольку сегодня российские миротворцы вместе с союзниками по ОДКБ охраняют важные объекты и предприятия, куда, в частности, вложены огромные инвестиции из Вашингтона, Великобритании, Европы и Китая. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.

«Оказалось, что медведь не спит в берлоге и готов ответить на пересечение красных линий, что в общем-то показывает серьезность намерений Москвы и даже полезно для Запада», — написал он в Telegram-канале «Политджойстик».

По данным Национального Банка РК, в 2020 году приток иностранных инвестиций в Казахстан составил 17,1 млрд долларов, а за последние десять лет — около 250 млрд долларов, обратил внимание Баширов. Таким образом, республика стала второй после России по объемам вложений со стороны зарубежных государств в СНГ и первой в Центральной Азии.

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В прошлом году больше всего средств вложили Нидерланды — 5,1 млрд долларов или 30,1% от общего объема инвестиций. По словам политолога, Центральная Азия считается стратегическим регионом из-за своего расположения и разрабатываемых залежей полезных ископаемых. Также Казахстан стоит на первом месте по темпам развития сельского хозяйства, экспорту продуктов питания и добыче минеральных ресурсов.

«И кто сегодня все это защищает? Кто охраняет все эти объекты от захвата и разрушения? Россия с союзниками по ОДКБ. Почему это влияет на переговоры в Швейцарии? Потому что НАТО не способно защитить западные компании в Казахстане. Оказалось, что угроза их интересам не на границе с Прибалтикой или Украиной, а в Азии. И сегодня топ-менеджеры с владельцами с надеждой смотрят на войска ОДКБ и молятся на [президента Казахстана] Токаева за его решительность», — резюмировал эксперт.

Pr scr mil.ru / Министерство обороны РФ

Ранее ТАСС сообщил о том, что российская делегация уже прибыла в Женеву на «предварительную» часть встречи. В ее состав вошли представители МИД и Минобороны. Российскую дипломатию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Основной этап переговоров назначен на 10 января.

В декабре МИД РФ передал США и НАТО договоры с предложениями о нерасширении Альянса на восток, запрете на вступление Украины в организацию и отказе от размещения военных баз НАТО на территории стран бывшего СССР. Вашингтон не согласился с положениями документа, однако выразил готовность к переговорам. Впрочем, в администрации США заявили, что не будут подписывать соглашение, если Москва не ответит на вопросы, волнующие их.