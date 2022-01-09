Жириновский: русские должны иметь представительство во власти в Казахстане

Русские должны быть представлены во власти в Казахстане, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, соответствующее решение поможет предотвратить в будущем возникновение в республике любых беспорядков, подобных тем, что произошли с начала 2022 года.

«Они — кочевники, у них хорошо получается выращивание скота. Они жили в степях, в пустыне, а их потащили в города. Они упирались, не хотели, но (генеральный секретарь ЦК КПСС Никита. — Прим. ред.) Хрущев решил. И русские стали уезжать. И сегодня в Алма-Ате ничего бы не случилось, если бы мы, русские остались там. Это был самый русский город», — подчеркнул Жириновский

Ранее стало известно, что демонстрации в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области, которая является нефтедобывающим регионом на западе страны. В первые дни 2022 года жители городов вышли на массовые акции против того, что цены на сжиженный газ выросли вдвое.