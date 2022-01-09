Врачи Узбекистана выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

Первый случай заражения новой мутацией коронавируса «Омикрон» зафиксирован в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, во время заседания республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией было отмечено, что заболеваемость COVID-19 стремительно растет, поэтому необходимо продолжать принимать все необходимые меры.

«В нашей стране выявлен штамм «Омикрон», меры предосторожности будут усилены», — сказано в сообщении минздрава Узбекистана.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее призвала всех вакцинироваться от коронавируса, так как это наилучший способ борьбы с омикрон-штаммом. В организации также акцентировали внимание на бустерных прививках.