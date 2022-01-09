Захарова: 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с США по безопасности

Переговоры Российской Федерации с Соединенными Штатами по вопросу гарантий безопасности начнутся 9 января. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, самолет с российской делегацией уже приземлился в Женеве. Она отметила, что на переговоры с американской стороной уйдут два дня — 9 и 10 января.

«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате», — подчеркнула Захарова.

Москва едет на встречу с Вашингтоном по гарантиям безопасности в Женеве с четко сформулированной задачей. Об этом рассказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.