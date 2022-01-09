Посол РФ Бородавкин похвалил оперативность ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане

Недругам России нельзя искушать судьбу, поскольку это грозит им лишением зубов. С таким предостережением выступил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

Дипломат в интервью ТАСС прокомментировал попытки недругов Москвы навредить ей и ее союзникам.

«Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», — подчеркнул Бородавкин.

Дипломат добавил, что нельзя не гордиться оперативностью, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по урегулированию ситуации в Казахстане. Считанные часы прошли между обращением президента Касыма-Жомарта Токаева к объединению и прибытием первых миротворцев в Нур-Султан, напомнил Бородавкин.

В Казахстане ранее прошли протесты, которые переросли в массовые беспорядки. Токаев обратился к ОДКБ за помощью, а миротворцы уже начали работать в республике.