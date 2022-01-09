TikTok-блогера Даню Милохина не пустили на Украину

TikTok-блогер Даня Милохин сообщил о неудачном путешествии на Украину. По словам артиста, пограничники не позволили ему пересечь границу.

Милохин решил отправиться в путешествие после завершения шоу «Ледниковый период». Артист уже находился в аэропорту Борисполь в Киеве, когда пограничники решили не пускать его на Украину. Об этом блогер рассказал в Instagram.

«Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули», — поделился артист.

Блогер также отметил, что оказался «в плену» по прибытии в аэропорт, но позднее его отпустили. По словам Милохина, на Украине находится 11% от общего числа его аудитории, в качестве доказательства он опубликовал статистику своего аккаунта. Тем не менее, артист не стал называть причину, почему его не пустили на Украину.

Ранее в том же аэропорту произошел инцидент с гитаристом группы «Город 312» Александром Ильчуком. Артисту на три года запретили посещать Украину.