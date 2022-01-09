Вирусолог Вэньхун предупредил о высокой способности омикрон-штамма противостоять иммунитету

Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» обладает высокой способностью противостоять иммунной системе человека.

Согласно недавним исследованиям, «Омикрон» нередко выходит победителем из борьбы с иммунитетом. Об этом предупредил шанхайский вирусолог Чжан Вэньхун.

Он назвал безосновательными предположения некоторых китайских СМИ о том, что омикрон-штамм является всего лишь «тяжелым вариантом простуды». И хотя эта южноафриканская мутация считается менее смертоносной для человека, расслабляться ни в коем случае нельзя, цитирует слова эксперта издание Global Times.

«Омикрон» впервые выявили в ноябре 2021 года на территории Южной Африки. На чрезвычайном заседании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый штамм «вызывающим озабоченность».