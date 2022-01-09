Политолог Загородний: Украина может рассчитывать только на себя

Украина должна самостоятельно выбираться из сложной ситуации, в которой она оказалась, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, реалии мировой политики намного более жесткие, чем может показаться на первый взгляд. Неприятная правда заключается в том, что Украина для Запада является всего лишь инструментом для достижения собственных целей. Именно поэтому продолжается эта политическая игра в «партнерство». Если Киев на что-то рассчитывает, он должен жестко добиваться поставленных целей. Слепое следование за Западом погубит страну.

«Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов. Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно – по американскому», — описал политолог подход, которому должен следовать Киев.

Всего необходимо добиваться только собственными силами. В противном случае — ничего хорошо достигнуть не удастся. У Киева есть только три настоящих партнера: украинская армия, военно-морской флот и украинский народ, резюмировал специалист.

Стоит отметить, что сегодня и завтра между Россией и США состоятся переговоры. Стороны обсудят, в том числе «украинский вопрос».