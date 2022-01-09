«Руки в крови». Кедми объяснил, почему США опасаются за протестующих в Казахстане

Взрыв недовольства среди жителей Казахстана ростом цен на газ был «нагло и цинично» использован всеми, кто хотел дестабилизировать обстановку в республике и на постсоветском пространстве. После этого ситуацией попытались воспользоваться на Западе, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» политолог Яков Кедми.

По его словам, к массовым беспорядкам в стране привело целое множество факторов: и неразумные действия руководства в области экономики, и растерянность властей на местах, и неспособность служб безопасности заранее определить и нейтрализовать ячейки террористов, в том числе иностранных.

«Все это привело к анархии в первые два-три дня. То, что удалось все восстановить, говорит о том, что это было возможно и раньше, если бы действовали с самого начала, как надо. Исправлять всегда тяжело. Люди в удобный момент попытались воспользоваться ситуацией и вывести страну из равновесия», — подчеркнул эксперт.

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Является ли это результатом «бездарности руководства или предательства в верхах», покажет следствие, констатировал Кедми. Вместо этого он призвал обратить внимание на низкое поведение США в этой ситуации. На днях госсекретарь Энтони Блинкен призвал казахстанские власти пропорционально ответить на протесты, согласовав это с правами демонстрантов.

«Тех, кто вошел в Капитолий, он назвал террористами, хотя у них не было оружия, и они не стреляли, а тех, кто с оружием и отрубает головы, — мирными демонстрантами. Большего цинизма сложно ожидать. У них [США — прим. ред.] руки в крови. Сколько миллионов убитых на их совести везде и у нас на Ближнем Востоке, сколько террористов они привели к власти, сколько вооружили?!» — возмутился политолог.

По словам Кедми, необходимо провести серьезную проверку того, что сейчас происходит в Казахстане. Он напомнил, что правоохранители задержали 5,8 тысячи человек, среди которых значительное число составляют иностранцы.

«Что делают биологические лаборатории США на территории Казахстана? Какую экологическую проблему решают? С этим надо разобраться», — не сомневается Кедми.

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При этом политолог отметил своевременное и «грамотное» решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева обратиться за помощью к лидерам ОДКБ направить в регион миротворческие силы. В настоящее время от России в республику прибыли 45-я бригада спецназа ВДВ, 98-я дивизия ВДВ и 31-я отдельная бригада ВДВ под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

«То, что [на Западе] не ожидали [ввода миротворцев ОДКБ], говорит о том, что они мало что понимают. Ведь все якобы специалисты за границей подумали, что будет с родниками, где добывают урановую руду, что будет с заводами, которые ее обогащают, куда пойдет уран, если завтра Казахстан рухнет. Не в те же самые руки, которые они вооружали? Только из-за этого надо было ввести миротворцев», — заключил Кедми.

Ранее один из задержанных в Казахстане признался, что участвовал в протестах за деньги. По мнению экспертов, это прямо указывает на организованный характер массовых беспорядков.