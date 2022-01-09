Украинцы устроили митинг против «капитуляции» страны на переговорах РФ и США

Жители Украины собрались на Михайловской площади в Киеве возле внешнеполитического ведомства страны, чтобы не допустить «капитуляции» государства на переговорах России и Соединенных Штатов. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Митинг украинцев с призывом к мировым лидерам проходит 9 января. Он подчеркнул, что протестующие уверены в том, что компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам.

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину», — высказал свое мнение один из участников собрания.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым прибыла в Женеву на переговоры с Соединенными Штатами.