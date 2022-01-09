Казахстанские медики зафиксировали более двух тысяч обращений за помощью из-за беспорядков

Медицинская помощь из-за беспорядков в Казахстане потребовалась более 2 тыс. жителей республики. Больше всего к медикам обращаются в Алма-Ате.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Согласно данным медиков, около 1100 человек обратились за помощью в Алма-Ате. Всего республиканские врачи зафиксировали более 2 тыс. обращений, сообщает телеканал «Хабар 24».

На фоне погромов власти Казахстана ввели в республике чрезвычайное положение. Режим действует на всей территории страны. По уточненным данным МВД республики, в результате столкновений погибли 16 силовиков. Кроме того, погромщики нападали на госучреждения и грабили магазины.