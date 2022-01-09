Министр иностранных дел Кипра Христодулидис заявил об уходе в отставку

Глава МИД Кипра Никос Христодулидис намерен покинуть свой пост. Он сделал заявление перед журналистами.

Дипломат связал свой уход с предстоящими президентскими выборами в 2023 году, в которых он может принять участие. Главу государства на Кипре избирают с помощью прямого тайного голосования на пять лет.

«Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял ее в пятницу утром, она вступит в силу со вторника, 11 января 2022 года», — подчеркнул Никос Христодулидис.

Ранее об отставке объявил экс-канцлер Австрии Себастьян Курц. Политик сообщил о решении остаться лидером народной партии и депутатом парламента несмотря на уход.