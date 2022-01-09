Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием Рузахунова

Власти Киргизской Республики направили ноту Казахстану в связи с задержанием киргизского гражданина Викрама Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 9 января, заместитель председателя кабмина государства Камчыбек Ташиев.

По словам Ташиева, Рузахунов не может быть террористом. Он считает, что киргизский музыкант мог оказаться «не в том месте не в то время».

«Мы отправили ноту (в Казахстан - Прим. Ред.) и всю информацию по данному делу», — рассказал в ходе беседы с журналистам председатель Государственного комитета национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Казахстан охватили массовые протесты и последующие беспорядки в первые дни 2022 года. Поводом для выхода на улицу стало повышение стоимости бензина с 60 до 120 тенге. В связи с недавними событиями лидер республики Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.