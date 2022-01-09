Замглавы МИД РФ Рябков: Москва едет на встречу в Женеву с четко сформулированной задачей

Российская Федерация допускает, что переговоры с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в американской стороны и союзников по Североатлантическому альянсу «не должно быть никаких иллюзий на этот счет». Помимо этого, дипломат подчеркнул, что если Россия будет ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидит малейших признаков готовности той стороны учесть приоритеты государства, тогда «диалог станет беспредметным».

«Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все», — заявил Рябков.

Ранее стало известно, что Российская Федерация и Соединенные Штаты 9-10 января в Женеве проведут переговоры по инициативе Москвы о гарантиях безопасности. После мероприятия в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.