В казахстанском Шымкенте задержали порядка 400 участников массовых беспорядков

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 400 участников массовых беспорядков в казахстанском Шымкенте. Согласно имеющейся информации, половина всех задержанных прибыла на юг Казахстана из других регионов страны, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на городской оперштаб.

По данным стражей порядка, злоумышленники стреляли, кидали камни в учреждения полиции, а также разграбили торговый центр. В результате беспорядков в Шымкенте пострадали 45 правоохранителей.

Как стало известно, двое силовиков получили серьезные ранения и были доставлены в реанимацию. По факту противоправной деятельности были возбуждены 155 административных и 55 уголовных дел.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года, когда на улицы городов на западе республики Жанаозен и Актау вышли местные жители с требованием отмены повышения цен на газ. Затем беспорядки распространились на Алма-Ату, где 4 и 5 января прошли вооруженные столкновения протестующих с силовиками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения до 19 января, отправил правительство в отставку и лично возглавил Совет безопасности, сместив с этого поста первого руководителя республики Нурсултана Назарбаева.