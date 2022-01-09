Три самолета с гражданами России вылетели из Алма-Аты

Первые три самолета для эвакуации россиян из Казахстана вылетели из Алма-Аты. Воздушные судна военно-транспортной авиации направляются в аэропорт Чкаловский.

Авиационные рейсы будут выполнены по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург. Граждан России призвали самостоятельно приехать в терминал аэропорта. Об этом рассказали в беседе с РИА Новости в консульстве России в Алма-Ате.

«Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», — сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев.

Протесты в Казахстане начались 2 января. К 4 января массовые беспорядки охватили всю территорию страны. Участники требовали снизит резко возросшие цены на топливо.