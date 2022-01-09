Онколог Перова рекомендовала скорректировать рацион питания для профилактики рака

Изменение рациона питания поможет снизить риски развития рака. Для этого необходимо употреблять ряд полезных продуктов, сообщила врач-онколог Ольга Перова.

Большое количество разных внутренних и внешних факторов может повлиять на возникновение злокачественной опухоли. Неправильное питание способно привести к сбоям в работе иммунной системы.

Чтобы снизить риски возникновения онкологических заболеваний, специалист рекомендует добавлять в повседневный рацион авокадо, виноград, цитрусовые или чернику. Кроме того, большую пользу принесет употребление скумбрии, морской капусты, куркумы и грецких орехов, передает издание Solenka.info.

Профессор Марьюкка Колехмайнен назвал употребление ржаного хлеба полезным для профилактики рака. Он отметил, что в состав продукта входит клетчатка и другие биологически активные соединения.