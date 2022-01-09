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Онколог Перова рекомендовала скорректировать рацион питания для профилактики рака

Общество
Онколог Перова рекомендовала скорректировать рацион питания для профилактики рака

Изменение рациона питания поможет снизить риски развития рака. Для этого необходимо употреблять ряд полезных продуктов, сообщила врач-онколог Ольга Перова.

Большое количество разных внутренних и внешних факторов может повлиять на возникновение злокачественной опухоли. Неправильное питание способно привести к сбоям в работе иммунной системы.

Чтобы снизить риски возникновения онкологических заболеваний, специалист рекомендует добавлять в повседневный рацион авокадо, виноград, цитрусовые или чернику. Кроме того, большую пользу принесет употребление скумбрии, морской капусты, куркумы и грецких орехов, передает издание Solenka.info.

Профессор Марьюкка Колехмайнен назвал употребление ржаного хлеба полезным для профилактики рака. Он отметил, что в состав продукта входит клетчатка и другие биологически активные соединения.

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