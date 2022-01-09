«Загнали в тупик». Петербуржцы возмутились неспешной работой снегоуборочной техники

Накануне в Петербурге снегоуборочная техника устроила ночную пробку на проспекте Авиаконструкторов. В ожидании проезда выстроились несколько рядов машин, однако ковш экскаватора продолжал неспешно погружать снежные массы в грузовик.

По словам местных жителей, коммунальщики начали работы на проспекте в 23:30, встав прямо поперек движения. В скором времени на проезжей части образовалась пробка — были слышны гудки и крики разгневанных водителей.

Петербуржцы посчитали, что коммунальным службам следовало лучше организовать свою работу и временно перекрыть улицу, поставив соответствующие знаки объезда, а не загонять водителей в тупик. Некоторые и вовсе потребовали выдать наряд на уборку лично губернатору Александру Беглову.

«А если бы автомобили экстренных служб стояли бы в этой пробке?! Необходимо привлечь водителей уборочной техники к ответственности...» — возмутились горожане в комментариях.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Автоэксперт Дмитрий Попов возразил, что экстренные спецслужбы при необходимости объехали бы образовавшийся затор, поскольку у них гораздо больше возможностей для маневрирования. Другое дело, что существует ГОСТ по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, которого стоило бы придерживаться.

«В этом году ситуация со снегом приобрела у нас чрезвычайный характер. Во-первых, по количеству осадков, их действительно достаточно много. За несколько предыдущих зим мы привыкли к тому, что снега мало и немного разучились работать. Все по чуть-чуть — и ГИБДД, и городские власти — закрывают глаза на ГОСТ, принимая во внимание чрезвычайный характер и то, что сейчас праздничные дни», — констатировал собеседник «ПС».

По мнению Попова, в Северной столице необходимо модернизировать экономическую модель уборки города. В частности, создать через комитет по труду и занятости ГУП, который бы привлекал людей и частную технику для более эффективной ликвидации последствий снегопадов.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«У нас сейчас акционерные общества убирают город по контракту, затраты на технику для них дело второе. Сегодня зима снежная и требующая огромного количества техники, а завтра — бесснежная, и дает о себе знать глобальное потепление. Поэтому надо пересмотреть весь механизм взаимодействия», — заключил эксперт.

Тем временем в Петербург пришел теплый атмосферный фронт, под влиянием которого температура воздуха поднялась на 1-2 градуса выше климатической нормы и пошел снег, сообщил в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На фоне подобных температурных качелей на дорогах Северной столицы образовался гололед. Так, 8 января на Долгоозерной улице произошла авария с участием снегоуборочной техники — из-за скользкой дороги машина врезалась в ехавшую впереди иномарку.