Делегация России приехала в Женеву на переговоры с США в сфере безопасности

Российская делегация прибыла в Швейцарию, где запланированы переговоры с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности.

Основная часть диалога должна состояться 10 января, на 9 число намечена предварительная часть встречи. Об этом сообщает ТАСС.

В составе делегации РФ прибыли члены МИД и Минобороны России. Со стороны внешнеполитического ведомства группу возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую сторону представит первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман.

Ранее американская сторона заявила о «неоптимистичном» настрое перед переговорами с Москвой. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала оппонентам поднять себе настроение.