Кремль анонсировал участие Путина в сессии ОДКБ 10 января

Президент России Владиимир Путин присоединится к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе Кремля. Сессия состоится 10 января.

Недавно в Казахстане вспыхнули акции протеста, которые переросли в масштабные митинги. В связи с ситуацией ОДКБ приняло решение об оказании помощи государству и предоставлении миротворческих сил.

На встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ будет обсуждаться обстановка в среднеазиатской стране. В сессии, которая состоится 10 января, также примет участие Владимир Путин, пояснили в Кремле.

Ранее МИД России указал на законность отправки миротворцев в Казахстан. Руководство государства само запросило помощи у организации, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.