Рогозин сообщил о пропаже певца из Казахстана Ильяса Аутова

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что музыкальный исполнитель Ильяс Аутов не выходит на связь.

Рогозин написал о пропаже своего друга в Telegram-канале. О заслуженном деятеле Республики Казахстан ничего не известно уже несколько дней.

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым», — указал глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что основатель рок-группы Motor-Roller в предновогодние дни был в Москве и выступал в Центре подготовки космонавтов. Он выразил надежду, что у Аутова и его родных все в порядке.

Массовые беспорядки в Казахстане продолжаются со 2 января. Страну охватили погромы. Мародеры грабят магазины и устраивают стычки с местными служителями правопорядка. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по решению Совета коллективной безопасности направила в страну миротворческие силы.