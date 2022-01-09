Правоохранители ликвидировали в Таразе около десяти преступников

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана устранили около десяти экстремистов, сообщил телеканал «Хабар 24».

«Спецоперация продолжается, ликвидировали около 10 преступников, задержали 153 человека. В больницу поступили больше 280 пострадавших, из них 38 госпитализировано», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали 139 участников массовых беспорядков в Казахстане. В процессе обысков у них были изъяты автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Задержанные, по предварительным данным, снабжали провокаторов алкоголем и запрещенными веществами.