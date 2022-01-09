Самуэль Жиго может продолжить карьеру в «Марселе»

Серебряный призер чемпионата России по футболу сезона-2020/21 в составе «Спартака» Самуэль Жиго может стать игроком «Марселя».

«Марсель» летом планирует заключить контракт с футболистом московского «Спартака» Самуэлем Жиго, сообщает L’Equipe. По данным источника, клуб, занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, хочет усилить состав защитником красно-белых или Сеадом Калашинацем из лондонского «Арсенала».

В «Марселе» информацию об интересе к Жиго пока не комментировали. Контракт защитника с российским клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Жиго провел 16 матчей РПЛ, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.