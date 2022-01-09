Пресс-секретарь Токаева заявил о независимости президента в принятии решений как главы Совбеза

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев принимает решения как президент страны и глава Совета безопасности независимо. Соответствующее заявление сделал 9 января, в воскресенье, пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По словам пресс-секретаря казахстанского президента, так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Он подчеркнул, что вынужден был сделать данное заявление из-за «разного рода интерпретаций в блогосфере последних решений и обращений главы государства». Слова Уали были обнародованы пресс-службой Токаева.

«Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения», — высказался пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алматы проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.