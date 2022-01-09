Врач Щербакова посоветовала оградить детей от облизывания сосулек из-за риска для кишечника

Облизывание сосулек и поедание снега может представлять опасность для детского здоровья. Об этом предупредила врач Светлана Щербакова.

Мединский специалист рекомендовала родителям внимательнее следить за детьми зимой и чаще им напоминать, что есть сосульки и снег нельзя. По словам доктора, на сугробы всегда попадает копоть от машин, грязь и земля. Могут присутствовать и глинистые инвазии. Все это может стать причиной функциональных нарушений кишечника, передает РИА Новости.

Кроме того, после употребления снега и сосулек могут развиться простудные заболевания. При этом некоторые дети имеют предрасположенность к болезням горла и носоглотки, что станет дополнительной причиной для появления недугов, подытожила Щербакова.

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