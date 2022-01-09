Немецкий N-TV указал на противоречивость заявлений госсекретаря США Блинкена о России

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен неоднозначно высказывался о взаимоотношениях Вашингтона с Москвой. С таким мнением выступили немецкие журналисты.

Немецкий канал N-TV проанализировал высказывания чиновника на фоне предстоящих переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности, госсекретарь сделал заявления о Москве как в позитивном ключе, так и в негативном.

Журналисты разобрали по полочкам трюк Блинкена с кнутом и пряником для России, они напомнили о противоречивых заявлениях чиновника о государстве. С одной стороны госсекретарь выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

«И мы считаем, что есть сферы, в которых мы можем достичь прогресса», — подчеркнул он.

Но с другой стороны американская сторона выступила с угрозами в адрес России и пообещала ей экономические последствия в случае усугубления обстановки на Украине. На Западе считают, что РФ может «вторгнуться» в соседнее государство, однако Москва отвергает подобные заявления, добавили в N-TV.

Ранее сенатор Алексей Пушков указал на неграмотность американского госсекретаря. По мнению члена Совфеда, Блинкен плохо знает историю. Российский политик напомнил об обещаниях предшественника чиновника Джеймса Бейкера не расширять НАТО на восток.