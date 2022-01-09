Сенатор Пушков назвал жестким торгом позицию США по диалогу с РФ о гарантиях безопасности

США рассматривают предстоящие переговоры с Российской Федерацией в качестве очередного жесткого торга, а не пути к гарантиям безопасности, рассказал сенатор Алексей Пушков.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале. По его словам, во время этого торга американская сторона выставит Москве контр-претензии и контр-требования.

«Это тем более касается переговоров в формате Совета Россия-НАТО. В ряде стран Альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», — подчеркнул Пушков.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва разочарована сигналами из Вашингтона и Брюсселя, которые прозвучали накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности. После диалога по предложениям РФ о гарантиях безопасности, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, в США сообщали о «неоптимистичном» настрое делегации перед встречей с российскими коллегами в Женеве. В Вашингтоне объяснили, что идут на переговоры «с ощущением реализма». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американским политикам следует поднять себе настроение.