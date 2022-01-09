Кучера посоветовал лечиться тем, кого возмутили его слова о «конце эпохи Назарбаева»

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера жестко отреагировал на возмущения, вызванные его заявлением о «конце эпохи» бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Наблюдая за массовыми протестами, захлестнувшими Казахстан, Кучера, как и многие другие медийные личности, не остался в стороне и выразил свое мнение. Ведущий опубликовал в Instagram Stories кадры, на которых погромщики срывают со здания надпись с фамилией экс-президента Казахстана. Он подписал ролик словами «конец эпохи Назарбаева», чем вызвал возмущение пользователей Сети, которые подумали, что таким образом Кучера поддерживает устроивших беспорядки.

«Ответить на это нечего, кроме как: идите лечитесь!» – заявил оскорбленный артист.

Кучеру возмутило, что его отнесли к тем, кто рад хаосу в Казахстане. Телеведущий также отметил, что никак не поддерживает беспорядки в небезразличной для него стране, которые были устроены после Нового года.