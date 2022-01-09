Основатель новосибирской галереи «Зеленая пирамида» Шувалов умер в возрасте 69 лет

Пользователи паблика «Новосибирск скорбит» сообщили о смерти основателя галереи «Зеленая пирамида» Леонида Шувалова на 70-м году жизни.

По уточненным данным, Шувалов умер 7 января. Причина и обстоятельства его смерти не называются.

«Помолимся и помянем добрыми словами хорошего человека. Арт-галерея «Зелёная пирамида» осиротела. Для многих нас невосполнимая утрата, для иного мира радость встретить такую добрую и светлую душу. Глубочайшие соболезнования, душевных сил сыну Владимиру Шувалову», — говорится в сообщении друга семьи покойного Виктора Никулина.

Шувалов является соавтором книг «Детективные повести», «Траектория», «Преступивший закон к закону не взывает» и других. В 1993 году в подвальном помещении Архитектурно-художественной академии он вместе с Аркадием Пасманом создали первую в городе независимую галерею «Зеленая пирамида», которая очень быстро стала популярной.