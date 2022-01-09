AP: США планируют наложить эмбарго на Россию наряду с КНДР и Кубой

Соединенные Штаты готовы внести Москву в перечень стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае ее «агрессии» в сторону Украины. Соответствующее заявление сделали в агентстве Associated Press (AP).

По данным агентства, Россия может столкнутся с экономическими санкциями наряду с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Кубой. Ограничения коснутся товаров, экспортируемых из Соединенных Штатов в РФ, отметили в Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Также речь идет о том, что изготовлено в рамках юрисдикции Вашингтона, подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что жесткие санкции против России в случае якобы эскалации ситуации на Украине могут грозить тяжелыми последствиями для экономики многих стран, в том числе и самих Соединенных Штатов. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.