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Правительство Армении озвучило предварительную дату переговоров лидеров ОДКБ

Политика
Правительство Армении озвучило предварительную дату переговоров лидеров ОДКБ

Переговоры лидеров стран ОДКБ предварительно запланированы на 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Армении.

Лидеры стран ОДКБ должны встретится на видеоконференции. В кабмине Армении уточнили предварительную дату переговоров.

«Заседание ОДКБ запланировано на завтра», — отметили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политик подтвердил, что его страна как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности объединения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал Путину провести видеоконференцию.

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