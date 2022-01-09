Правительство Армении озвучило предварительную дату переговоров лидеров ОДКБ

Переговоры лидеров стран ОДКБ предварительно запланированы на 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Армении.

Лидеры стран ОДКБ должны встретится на видеоконференции. В кабмине Армении уточнили предварительную дату переговоров.

«Заседание ОДКБ запланировано на завтра», — отметили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политик подтвердил, что его страна как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности объединения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал Путину провести видеоконференцию.