Двое военнослужащих ВС Казахстана погибли в ходе беспорядков в стране

Двое казахстанских военных погибли во время массовых беспорядков в республике, еще 163 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого подорожания сжиженного газа. Вскоре антиправительственные выступления стали носить массовый характер и раскинулись по всей стране. Вследствие начавшихся беспорядков и погромов власти задействовали вооруженные силы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать военную помощь. В республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.