Латвийское телевидение решило синхронно перевести песни во время концерта Depeche Mode

Латвийское телевидение синхронно перевело композиции знаменитой британской группы Depeche Mode, прозвучавшие во время концерта. Поклонников популярных артистов такое решение не на шутку разозлило.

На опубликованных в Сети кадрах запечатлено исполнение музыкантами песни Enjoy the Silence.Сотрудники канала перевели текст на латышский язык в режиме онлайн, следуя нормам закона. Однако поклонники остались недовольны.

«Хотел послушать великолепный концерт DM. Но услышал перевод. Так испортить надо уметь»; «Только первый день года, а LTV уже позаботилось о главном кандидате на номинацию "Глупость года — 2022"», — высказались пользователи Twitter.

Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski ????????‍♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … ????????‍♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU — Alise Pabērza (@alise_paberza) January 1, 2022

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что введение в конституцию предусматривает обязанность властей гарантировать развитие родного языка, а также культурного наследия на протяжении столетий.