Психотерапевт Бузунов рекомендовал россиянам отказаться от кофе в первый рабочий день

Россиянам необходимо отказаться от употребления бодрящих напитков в первый рабочий день после новогодних каникул. Об этом заявил врач-сомнолог, психотерапевт Роман Бузунов.

Употребление кофе мешает заснуть после рабочего дня, считает специалист. Кроме того, россиянам рекомендуется воздержаться от переедания во время обеда, отдавая предпочтение легкой пище. Не менее важно пить воду.

«В первые рабочие дни желательно выпивать пару литров воды. Это поможет справиться с гидратацией (избыточное содержание воды в организме. — Прим.ред.), которая возникла из-за длительных праздничных выходных», — объяснил Бузунов в беседе с изданием «Лента.ру».

Наконец, для эффективного восстановления сил необходимо гулять на свежем воздухе. Кроме того, важное значение имеют и занятия спортом, а также катание на лыжах, подытожил психотерапевт.