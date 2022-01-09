Антитела после коронавируса способны атаковать здоровые клетки в организме

Защитные тела, которые сформировались после перенесенной коронавирусной инфекции, могут по ошибке атаковать здоровые клетки организма.

Исследование провел коллектив специалистов из Института сердца в Лос-Анджелесе. Участие приняли 117 человек, которые переболели инфекцией до создания вакцин. Результаты показали, что антитела у переболевших коронавирусом способны нападать на здоровые клетки тканей и органов.

При это реакция может возникнуть через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19. В этом случае у человека фиксируются повышенные показатели антител, которые могут неправильно работать. У участников исследования фиксировались повреждения кожи, нервной системы и хронические воспаления, пишет Journal of Translational Medicine.