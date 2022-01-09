«Миннесота» одержала волевую победу над «Вашингтоном» в домашнем матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» не удержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд».

«Миннесота» 9 января одержала вторую подряд победу в НХЛ, переиграв в домашнем матче «Вашингтон». По ходу встречи гости вели со счетом 2:0. У «Вашингтона» забивали Коннор Макмайл и Евгений Кузнецов, которому ассистировал соотечественник Александр Овечкин. «Миннесота» отыгралась благодаря голам Маркуса Фолиньо и Матса Цуккарелло.

В серии послематчевых бросков Фредерик Годро и Кевин Фиала реализовали буллиты, а игроки «Вашингтона» взятиями ворот отметиться не сумели. Набравший 51-е очко в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин сократил до двух баллов отставание от Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в гонке лучших снайперов лиги.