«Предложили $200». Протестующие в Казахастане признались в подкупе со стороны незнакомцев

Один из задержанных в Казахстане признался, что участвовал в протестах за деньги. По словам мужчины, неизвестные предложили ему присоединиться к митингу за более чем 200 долларов — недолго думая, он согласился и прилетел из Киргизии в Алма-Ату 2 января.

«Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге (более 200 долларов США), поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — сказал задержанный в эфире телеканала «Хабар 24».

Мужчина добавил, что ему оплатили перелет и проживание. В Алма-Ате его отвезли на квартиру, где находились еще около десяти граждан Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время киргизский МИД выясняет обстоятельства задержания гражданина в соседней республике.

«Относительно видео в соцсетях о задержании якобы кыргызстанца за участие в массовых беспорядках, произошедших в Казахстане, сообщаем, что МИД КР совместно с компетентными органами Казахстана проводит соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств задержания данного гражданина», — говорится в сообщении ведомства.

В беседе с «Политикой Сегодня» научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин не исключил, что признание задержанного фактически подтверждает организованность массовых беспорядков в Казахстане.

Global Look Press / t.me/shot_shot

«По характеру действий в центре Алма-Аты было видно, что он координируется, особенно на первом этапе, когда захватывали административные здания, прокуратуру, ФСБ. Нужно было мобилизовать людей каким-то образом, и не исключено, что использовался стимулирующий фактор денег. Пока сложно говорить, кто это мог делать, но это было», — не сомневается собеседник издания.

Ранее на организованность участников протестов обратил внимание и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. По его словам, для координации действий митингующие использовали радиостанции.

«Они были лучше вооружены и организованы... При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность», — подчеркнул он.

Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

В свою очередь казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что подготовкой и руководством боевиков в республике занимался единый командный пункт. Более того, со стороны террористов могли работать и профессиональные снайперы со специальным оружием, которые также использовали собственные средства связи, указал первый замруководителя администрации главы государства Даурен Абаев.

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу [Алма-Ате] осуществлялось по оптимальным маршрутам», — сказал Абаев в эфире «Хабар-24».

И действительно, за последние несколько дней в крупнейшем городе Казахстана сложилась наиболее сложная ситуация. Вечером 5 января бунтовщикам удалось захватить в Алма-Ате ряд важных объектов: городскую администрацию, здание комитета национальной безопасности, старую резиденцию президента, аэропорт, офисы телерадиокомпании «Мир» и телеканала «Казахстан». Мародеры устраивали погромы и поджоги, грабили оружейные магазины.

Global Look Press / t.me/ kazfreee

Около 22.00 мск того же дня в городе началась контртеррористическая операция. После «зачистки» районов от бунтующих на следующие сутки военные смогли отбить занятые протестующими точки, в том числе аэропорт, при освобождении которого погибли двое силовиков. К вечеру появилась официальная статистика: число погибших правоохранителей выросло до 18 (тела двоих из них были найдены обезглавленными), пострадавших — до 748 человек. Задержаны были около 2 тысяч человек.

Минувшая ночь в Алма-Ате прошла относительно спокойно. Хотя в разных районах то и дело слышатся выстрелы, они похожи на предупредительные, передает телеканал «Мир-24». По сообщению властей, ситуация во всех регионах, где прошли беспорядки, стабилизирована.

«Установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — говорится на сайте Токаева.

Global Look Press / Kalizhan Ospanov

По последним данным, в Казахстане возбуждено 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них значительное число составляют иностранцы. При этом около 300 бунтовщиков были задержаны 6-7 января при попытке пересечь границу.

Протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ. Сначала демонстранты призывали отменить решение по топливу, а затем выдвинули политические требования — отставку правительства.

5 января Токаев обратился за помощью к лидерам ОДКБ для подавления массовых беспорядков и стабилизации обстановки. 7 января в республику прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ — 45-я бригада спецназа ВДВ, 98-я дивизия ВДВ и 31-я отдельная бригада ВДВ. Ими руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.