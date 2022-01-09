Все печатные СМИ Украины с начала 2022 начнут издаваться на национальном языке

Согласно принятой законодательной норме, с 16 января 2022 года все печатные СМИ Украины обязаны будут издаваться на государственном языке.

Соответствующее сообщение распространили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Уточняется, что газеты могут печатать и на других языках. Однако издание должно выпускать равноценное количество тиражей и на украинском языке. Фактор распространения издания на безвозмездной основе не влияет на необходимость соблюдения законодательной нормы.

Стоит отметить, что ужесточение языкового закона на Украине происходит достаточно регулярно. Ранее всех представителей сферы услуг обязали общаться с клиентами на украинском языке. Исключения возможны, если гость заведения сам попросил обращаться к нему на другом языке.