Замглавы МИД РФ Рябков назвал спекуляцией требования США об уступках со стороны России

Россия сожалеет, что США настаивают на односторонних уступках со стороны Москвы и вместо конструктива выбирают спекуляции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, такая позиция не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. Рябков напомнил, что Россия в рамках переговоров будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи границ РФ.

«Мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что Запад вполне может не пожелать «реально воспринимаемость» требования Москвы.

Ранее в Белом доме заявили, что США не ожидают оптимистичного исхода предстоящих переговоров с Россией в Женеве. Делегация Вашингтона 9 января проведет «предварительную» часть переговоров с российскими коллегами.