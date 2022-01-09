Употребление ржаного хлеба может снизить риск развития рака пищеварения

Ржаной хлеб является продуктом, способствующим профилактике развития онкологических заболеваний, в особенности рака пищеварения, заявил профессор Марьюкка Колехмайнен.

Ученый отметил, что в состав данного продукта входит клетчатка и другие важные для организма компоненты. Например, протеины, полифенолы и другие биологически активные соединения. В результате употребления хлеба в кишечнике вырабатывается серотонин, передает слова Колехмайнена издание Helsingin Sanomat.

«Это интересная находка, поскольку увеличение выработки серотонина в кишечнике, похоже, было связано с развитием рисков хронических заболеваний», — заявил он.

Кроме снижения риска развития рака ржаной хлеб полезен и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В день следует употреблять не менее пяти кусков мучного изделия, подчеркнул профессор.

Также одним из наиболее полезных продуктов для профилактики рака является куркума. Как утверждают специалисты, она содержит в себе куркумин, останавливающий развитие опухолей.